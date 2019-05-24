Москалькова попросила генпрокурора США вернуть Ярошенко на родину
Константин Ярошенко. Фото © Twitter / Марина Саакян
Омбудсмен подчеркнула, что это гуманное решение по достоинству оценит не только сам лётчик, но и российский народ.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила генерального прокурора США Уильяма Барра передать заключённого Константина Ярошенко на родину в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом со ссылкой на копию письма омбудсмена сообщает ТАСС.
— Исходя из исключительно гуманитарной миссии, обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведённый им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья, — написала уполномоченный по правам человека в РФ.
Москалькова подчеркнула, что гуманное решение по достоинству оценит не только сам Ярошенко, но и российский народ.
Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники американского Минюста рассматривают запрос российских коллег о возвращении Константина Ярошенко на родину. Недавно лётчику в тюремной больнице удалили опухоли желудка.
Напомним, в 2011 году в США лётчика приговорили к 20 годам тюремного заключения. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США лётчика доставили из Либерии, где он был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Жена Ярошенко в марте рассказывала, что супруг держится из последних сил.