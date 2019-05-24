Москалькова попросила генпрокурора США вернуть Ярошенко на родину

Омбудсмен подчеркнула, что это гуманное решение по достоинству оценит не только сам лётчик, но и российский народ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила генерального прокурора США Уильяма Барра передать заключённого Константина Ярошенко на родину в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом со ссылкой на копию письма омбудсмена сообщает ТАСС.

— Исходя из исключительно гуманитарной миссии, обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведённый им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья, — написала уполномоченный по правам человека в РФ.

Москалькова подчеркнула, что гуманное решение по достоинству оценит не только сам Ярошенко, но и российский народ.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники американского Минюста рассматривают запрос российских коллег о возвращении Константина Ярошенко на родину. Недавно лётчику в тюремной больнице удалили опухоли желудка.