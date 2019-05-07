Лётчику Ярошенко удалили опухоли желудка в тюремной больнице в США

Российскому лётчику Константину Ярошенко, осуждённому в 2011 году в США, врачи тюремной больницы в Данбери удалили доброкачественные опухоли желудка. Об этом ТАСС рассказала его жена Виктория.

— При обследовании [Константину] удалили доброкачественные опухоли. Он сам об этом не знал и начал обращаться ко всем, чтобы провели срочную операцию, — заявила супруга лётчика, добавив, что он уже чувствует себя лучше, однако кардинальных улучшений состояния здоровья нет.

Ранее Константин Ярошенко направил письмо послу РФ в США Анатолию Антонову, в котором пожаловался на состояние здоровья, в том числе и на проблемы с желудком.

Напомним, в 2011 году в США лётчика приговорили к двадцати годам лишения свободы. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США лётчик был доставлен из Либерии, где был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.