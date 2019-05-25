В весеннем сезоне на Эвересте погибло уже 10 альпинистов

Десять человек погибли в весеннем сезоне на высочайшей вершине Земли — Эвересте. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Последней жертвой горы стал британец — 44-летнему Робину Хэйнесу Фишеру стало плохо утром 25 мая во время спуска с вершины.

Хорошие погодные условия подтолкнули сотни человек к покорению Эвереста, из-за чего на горе начались "пробки". Четверо альпинистов скончались 23 мая. Один из них умер во время спуска с горы — 27-летний Нихал Багван ждал в очереди более 12 часов и был очень измождён.

Американец Джон Кэш скончался 22 мая во время спуска с горы из-за высотной болезни, связанной с кислородным голоданием. 55-летний житель Юты, покоривший вершины семи континентов, из-за плохого самочувствия не мог идти самостоятельно.