МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

В Киеве расценили поездку председателя нижней палаты парламента РФ как "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Визит Володина в Киеве расценивают как "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".