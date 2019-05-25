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Регион
Опубликовано 25 мая 2019, 17:44

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

Вячеслав Володин. Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

В Киеве расценили поездку председателя нижней палаты парламента РФ как "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Визит Володина в Киеве расценивают как "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. В ходе голосования абсолютное большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ.

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Владислав Фёдоров
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