МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
Вячеслав Володин. Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков
В Киеве расценили поездку председателя нижней палаты парламента РФ как "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
Визит Володина в Киеве расценивают как "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. В ходе голосования абсолютное большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ.