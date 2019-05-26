В Катманду прогремело два взрыва, есть погибшие
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В столице Непала в результате взрыва погибли три человека и пять получили ранения.
3 Dead, 5 Wounded As Explosions Rocks Nepal’s Capital https://t.co/foFo61BbvF pic.twitter.com/ZI2q6ajSaZ— blenda (@newsblenda) 26 мая 2019 г.
По данным местных СМИ, полиция Катманду до сих пор не уточняет, что стало причиной инцидента, — заложенные бомбы или утечка бытового газа.
Полиция проводит расследование. Районы, где произошли взрывы, оцеплены.
Ранее Лайф сообщал о взрыве в Лионе, в результате которого пострадало 13 человек. Накануне полиция опубликовала фотографии подозреваемого в организации взрыва.