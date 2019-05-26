В Катманду прогремело два взрыва, есть погибшие

В столице Непала в результате взрыва погибли три человека и пять получили ранения.

По данным местных СМИ, полиция Катманду до сих пор не уточняет, что стало причиной инцидента, — заложенные бомбы или утечка бытового газа.

Полиция проводит расследование. Районы, где произошли взрывы, оцеплены.