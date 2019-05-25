Опубликованы новые фотографии подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Французская полиция опубликовала новые фотографии мужчины, которого подозревают в организации взрыва в центре Лиона. На снимках, размещённых в "Твиттере", подозреваемый едет на велосипеде с рюкзаком за спиной.

Мотивы мужчины, которого активно разыскивают правоохранители спустя более суток после взрыва, остаются неизвестными, сообщает BFM TV.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) 25 мая 2019 г.

Как ранее сообщал Лайф, взрыв в центре Лиона, в результате которого пострадало 13 человек, расследуют как попытку умышленного убийства. Взорвавшийся вечером 24 мая чемодан был оснащён системой дистанционного запуска. На месте взрыва были найдены образцы ДНК подозреваемого.