Опубликованы новые фотографии подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Французская полиция опубликовала новые фотографии мужчины, которого подозревают в организации взрыва в центре Лиона. На снимках, размещённых в "Твиттере", подозреваемый едет на велосипеде с рюкзаком за спиной.
Мотивы мужчины, которого активно разыскивают правоохранители спустя более суток после взрыва, остаются неизвестными, сообщает BFM TV.
[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.— Police nationale (@PoliceNationale) 25 мая 2019 г.
Si vous avez des informations, #AidezNous.
Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd
Как ранее сообщал Лайф, взрыв в центре Лиона, в результате которого пострадало 13 человек, расследуют как попытку умышленного убийства. Взорвавшийся вечером 24 мая чемодан был оснащён системой дистанционного запуска. На месте взрыва были найдены образцы ДНК подозреваемого.
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