Опубликованы новые фотографии подозреваемого в организации взрыва в Лионе

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Опубликованы новые фотографии подозреваемого в организации взрыва в Лионе

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Фото © Twitter/MirrorBreaking

Французская полиция опубликовала новые фотографии мужчины, которого подозревают в организации взрыва в центре Лиона. На снимках, размещённых в "Твиттере", подозреваемый едет на велосипеде с рюкзаком за спиной.

Мотивы мужчины, которого активно разыскивают правоохранители спустя более суток после взрыва, остаются неизвестными, сообщает BFM TV.

Как ранее сообщал Лайф, взрыв в центре Лиона, в результате которого пострадало 13 человек, расследуют как попытку умышленного убийства. Взорвавшийся вечером 24 мая чемодан был оснащён системой дистанционного запуска. На месте взрыва были найдены образцы ДНК подозреваемого.

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