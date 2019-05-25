Обнаружена ДНК подозреваемого в организации взрыва в Лионе

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Обнаружена ДНК подозреваемого в организации взрыва в Лионе

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Фото © Twitter/LPLdirect

Французские следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона, сообщает BFM TV.

Также было найдено небольшое количество взрывчатого вещества. На месте инцидента были обнаружены поражающие элементы: винты, болты, батарейки. Взорвавшийся вечером 24 мая чемодан был оснащён системой дистанционного запуска.

Как ранее сообщал Лайф, взрыв в центре Лиона, в результате которого пострадало 13 человек, расследуют как попытку умышленного убийства. Человек, который мог оставить чемодан у пекарни, был одет в чёрную маску и тёмные очки, его фотография была опубликована в Сети.

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