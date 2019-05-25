Взорвавшийся в Лионе чемодан был оснащён системой дистанционного запуска

Чемодан, который взорвался у пекарни в центре Лиона 24 мая, был оснащён системой дистанционного запуска. Об этом со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщает BFM TV.

В нём также находились поражающие элементы — винты, болты, батарейки.

По данным телеканала, мэр города Жерар Коломб утром 25 мая навестил трёх пострадавших в результате взрыва. По словам экс-главы МВД Франции, люди из-за шока не могут рассказать, что произошло.

Как ранее сообщал Лайф, взрыв в центре Лиона, в результате которого пострадало 13 человек, расследуют как попытку умышленного убийства. Человек, который мог подкинуть чемодан к пекарне, был одет в чёрную маску и тёмные очки, его фотография была опубликована в Сети.