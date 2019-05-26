Квят финишировал седьмым в самой престижной гонке "Формулы-1"
Фото © Twitter / ToroRosso
Для российского пилота Toro Rosso это лучший результат по ходу текущего чемпионата мира.
В Монте-Карло завершился самый престижный этап в календаре "Формулы-1" — Гран-при Монако. На сложнейшей городской трассе, где практически невозможно кого-то обогнать, российский гонщик Даниил Квят сумел финишировать на седьмом месте — так высоко в итоговом протоколе по ходу этого сезона уроженец Уфы ещё не забирался. В этом сезоне ему часто не везло, однако в этот раз всё сложилось без эксцессов.
Great job all weekend by the team! 🙌— Toro Rosso (@ToroRosso) 26 мая 2019 г.
We come away from the #MonacoGP with some hard-earned points 🤜🤛 pic.twitter.com/PMBWP7jakX
В квалификации Квят был восьмым, однако за счёт штрафа Пьера Гасли стартовал в итоге седьмым. В ходе гонки ситуация немного изменилась: те, кто стоял выше Квята на старте, откатились назад, а те, кто был позади, опередили российского гонщика. Главным моментом для него стал пит-стоп, после которого он выехал на считаные доли секунды позади Карлоса Сайнса на McLaren.
LAP 32/78: Kvyat pits and returns to the track just behind Sainz #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/uGgPHyvu93— Formula 1 (@F1) 26 мая 2019 г.
Этот момент в итоге стал определяющим: из-за узости трека и отсутствия классических обгонных мест Квят до финиша гонки "просидел" за испанцем, финишировав на седьмом месте с отставанием всего в одну секунду. В общем зачёте Даниил поднялся на двенадцатое место, в активе россиянина теперь девять очков. Отметим, что следом за Квятом финишировал его партнёр-новичок Алекс Албон, так что для Toro Rosso гонка получилась удачной вдвойне.
DOUBLE POINTS! 🏁@kvyatofficial takes the chequered flag to finish P7@alex_albon finishes right behind in P8 💪 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/75enYhNZAb— Toro Rosso (@ToroRosso) 26 мая 2019 г.
Что касается лидеров, то очередную победу одержал лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, хоть и далась она ему непросто. Британцу пришлось большую часть дистанции бороться с изношенными шинами и голландцем Максом Ферстаппеном, который в результате стартовых передряг вырвался на вторую позицию. Из-за слишком опасного выезда на пит-лейн гонщик Red Bull получил пятисекундный штраф, поэтому даже его яростная атака на Хэмилтона на последних кругах не дала никакого результата. Ферстаппен финишировал вторым, но в итоговом протоколе оказался только четвёртым, пропустив Себастьяна Феттеля на Ferrari и Валттери Боттаса на Mercedes.
LAP 76/78— Formula 1 (@F1) 26 мая 2019 г.
Contact! 💥#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/iwaqdjoP5Q
Хэмилтон выиграл, Феттель стал вторым, Боттас — третьим. Единственное утешение для Ферстаппена: его признали гонщиком дня.
RACE CLASSIFICATION: A superb effort from @LewisHamilton 💪#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/hAZIjHSZy7— Formula 1 (@F1) 26 мая 2019 г.
Ситуация в общем зачёте стала ещё приятнее для пятикратного чемпиона мира: он увеличил свой отрыв от партнёра по команде до семнадцати баллов.
1. Хэмилтон — 137 очков
2. Боттас — 120 очков
3. Феттель — 82 очка
4. Ферстаппен — 78 очков
...
12. Квят — 9 очков
Следующая гонка пройдёт в Канаде на автодроме имени Жиля Вильнёва 9 июня.