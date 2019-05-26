В Швеции в пожаре погибло 100 тысяч кур

К моменту приезда спасателей два здания фермы — с птицами и кормом — были полностью охвачены огнём.

Видео © SVT Nyheter / Jonathan Posluk

Около 100 тысяч кур сгорели заживо в пожаре на птицефабрике в шведском муниципалитете Лидчёпинг, сообщает SVT Nyheter.

Как уточняется, пожарные не могли спасти птиц, так как к моменту их приезда на место инцидента два здания фермы были полностью охвачены огнём. В одном из них находились куры, в другом — стойла с кормом.

Спасателям удалось взять огонь под контроль. Люди в результате инцидента не пострадали.