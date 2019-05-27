Таксистам в России могут запретить работать сверх нормы

Кроме того, планируется установить контроль за всеми передвижениями водителей во время работы.

График работы таксистов планируется контролировать с помощью установки системы ГЛОНАСС во всех машинах и выдачи персональных карт водителей. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его словам, в нижней палате парламента планируется во втором чтении обсудить законопроект об агрегаторах такси. Нынешняя версия документа будет отличаться от той, что была ранее.

— Что изменилось? Во-первых, каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать её маршрут от пункта А до пункта Б. В транспорте также будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет, — рассказал Москвичев.

Кроме того, все водители получат индивидуальные карты, которые позволят исключить возможность перехода из одного агрегатора в другой.