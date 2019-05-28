В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ сколько угодно

Сейчас при провальной сдаче обязательных предметов выпускник может повторно их сдать в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием.

В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ неограниченное количество раз без перерыва на год. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

— Поддерживаю пересдачу ЕГЭ неограниченное количество раз и всё в этом же году, чтобы успеть поступить, и по всем предметам, — предаёт АГН "Москва" слова депутата.

Чернышов отметил, что не стоит ограничивать школьников в обучении.

Сейчас при провальной сдаче обязательных предметов — русский язык, математика — выпускник может повторно их сдать в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием. Если школьник не набрал минимальное количество баллов по выборным предметам, на пересдачу он может прийти только через год.