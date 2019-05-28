В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ сколько угодно
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Сейчас при провальной сдаче обязательных предметов выпускник может повторно их сдать в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием.
В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ неограниченное количество раз без перерыва на год. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
— Поддерживаю пересдачу ЕГЭ неограниченное количество раз и всё в этом же году, чтобы успеть поступить, и по всем предметам, — предаёт АГН "Москва" слова депутата.
Чернышов отметил, что не стоит ограничивать школьников в обучении.
Сейчас при провальной сдаче обязательных предметов — русский язык, математика — выпускник может повторно их сдать в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием. Если школьник не набрал минимальное количество баллов по выборным предметам, на пересдачу он может прийти только через год.
Ранее психолог посоветовала выпускникам как следует отдохнуть перед ЕГЭ.