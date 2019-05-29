Предлагавший запретить Minecraft красноярский депутат перепутал игру с Warcraft

Как пояснили в заксобрании региона, возмущение народного избранника вызвала именно MMORPG про орков и эльфов, а не симулятор "открытого мира" и выживания.

Депутат Красноярского края Владимир Рейнгардт, призывавший запретить компьютерную игру Minecraft из-за "пропаганды насилия", совершил ошибку и назвал не ту игру. Как сообщает портал tayga.info со ссылкой на пресс-секретаря красноярского заксобрания Владимира Корецкого, депутат на самом деле имел в виду игру Warcraft, но ошибся в названии.

Тем не менее помощница депутата Рейнгардта Татьяна Ромашевская заявила изданию "Говорит Москва", что в адрес народного избранника поступает множество обращений от граждан со словами поддержки его инициативы о запрете именно Minecraft.

Также Ромашевская раскритиковала инициативу по сбору подписей под онлайн-петицией против запрещения игры Minecraft.

— Что там за петиция могла появиться? Пятнадцатилетних детей? Родители-то, наоборот, звонят. Много звонков Владимиру Гарольдовичу и мне от родителей, что правильно, нужно было. Мне очень много в пятницу было звонков от родителей. Говорили, что наконец-то обратили на это внимание, что это заслуживает внимания, с этим надо бороться как-то, — заявила Ромашевская.