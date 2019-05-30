Клоун указывал короткий путь к кинозалу в "Зимней вишне", но его не послушали

Жертвами крупного пожара в марте 2018 года стали 60 человек, большинство из которых — дети, ещё около 80 человек пострадали.

Аниматор, выступавший в костюме клоуна в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, указывал пожарным короткий путь к кинозалу, где находились люди, но его не послушали. Об этом заявила потерпевшая по делу Надежда Вострикова, которая потеряла трёх внуков и дочь.

Вострикова рассказывает, что в день трагедии ей позвонила дочь, которая находилась в кинозале, и сообщила о пожаре. Женщина сразу приехала к ТЦ и поспешила в здание центра, но на втором этаже ей дорогу преградил мужчина, сообщив, что всех посетителей вывели, но после некоторых уговоров он всё же её пропустил. Уже на четвёртом этаже она увидела клоуна.

— Клоун начал объяснять пожарным, как пройти коротким путём, но те сделали всё наоборот, пройдя длинной дорогой, — вспоминает потерпевшая.