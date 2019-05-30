Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Теперь, если в аварии погибнет два или более человек, пьяному водителю грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, произошедшие по вине пьяных водителей и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей.

Согласно принятому документу, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет (ранее — до четырёх лет).

В случае гибели человека в результате ДТП такому водителю будет грозить от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас максимальный срок за такое преступление — до семи лет. А в случае гибели двух и более человек в результате ДТП будет предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (ранее — до 9 лет).

Также поправками предлагается ужесточить наказание за совершение в нетрезвом виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и в метрополитене. Изменения будут внесены в статью 263 УК РФ.