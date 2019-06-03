Милонов предложил сажать в тюрьму за услугу "семья на час"

Предложения такого характера ранее появились на популярном в России сайте бесплатных объявлений.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что услуга "семья на час" нарушает российское законодательство, и предложил ввести за это наказание.

— Я думаю, что тем, кто предлагает услугу "семья на час", можно предложить в обмен услугу "тюрьма на час". Предложил — на час поехал в тюрьму, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Депутат отметил, что из-за того, что в России не требуется лицензия на большинство видов торговли, люди "выдумывают всякие глупости", чтобы заработать.

Услуги аренды "друга на час" или семьи появились ранее на популярном в России сайте бесплатных объявлений "Авито" для людей, страдающих от одиночества.

— Семья не может быть за деньги, семья — это другое, — добавил Милонов.