Работники "Зимней вишни" не знали, где расположены эвакуационные выходы
ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России
Повар Надежда Волкова, с 2016 года работавшая в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, заявила в суде, что не знала о расположении эвакуационных выходов в здании. Об этом сообщает "МК в Кузбассе".
Как пояснила Волкова, о возгорании в ТЦ она узнала от старшего повара суши-бара, который закричал о необходимости эвакуироваться. В тот момент она находилась в кофейне на четвёртом этаже, в противоположной от очага возгорания стороне.
— У меня затряслись ноги от страха, я уже была в положении. Спустились через служебную лестницу, которая вела на улицу. Были вчетвером с коллегами. Дверь на служебную лестницу обычно закрывалась на магнитный чип, который имелся только у старших поваров. Мы использовали эту дверь как служебную, а не эвакуационную, — рассказала Волкова.
В итоге беременная женщина сумела благополучно покинуть здание. По словам повара, при приёме на работу она не проходила противопожарный инструктаж — вместо этого она расписалась в каких-то бумагах.
Напомним, 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадали. Среди 15 фигурантов уголовного дела, которым предъявлены обвинения, — экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин, возглавлявший работы по тушению возгорания в ТЦ. Рассмотрение уголовного дела о пожаре началось 16 мая 2019 года.