Материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей

Решение о повышении размера финансовой поддержки обусловлено будущим ростом потребительских цен.

С 1 января 2020 года в России увеличат материнский капитал: семьи, в которых родился второй ребёнок, получат 470 тысяч рублей вместо нынешних 453 тысяч. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин. С его слов, решение об индексации уже согласовано.

— С 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. <...> То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч, — цитирует Топилина ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что министерство собирается разработать программу продления маткапитала до 2024 года.