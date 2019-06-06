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Регион
Опубликовано 6 июня 2019, 15:28

Материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Решение о повышении размера финансовой поддержки обусловлено будущим ростом потребительских цен.

С 1 января 2020 года в России увеличат материнский капитал: семьи, в которых родился второй ребёнок, получат 470 тысяч рублей вместо нынешних 453 тысяч. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин. С его слов, решение об индексации уже согласовано.

С 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. <...> То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч, — цитирует Топилина ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что министерство собирается разработать программу продления маткапитала до 2024 года.

Также отметим, что Петербургский международный экономический форум — 2019 стартовал сегодня и продлится до 8 июня.

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Дарья Иванова
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