Пушкин не погиб, а взял фамилию Дюма: Версия секретного перевоплощения поэта Оглавление Как Пушкин мог превратиться в Дюма Сходство Намёки Аргументы против Невероятная история о перевоплощении Александра Пушкина в Александра Дюма после дуэли с Дантесом приобрела в последние годы определённую популярность. Могло ли быть такое? 83407 83407 Фото © Wikipedia

27 января (8 февраля) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга — в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи — состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом). Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер. Он прожил недолгую, но яркую жизнь и по праву считается одним из главных столпов русской литературы. О его жизни и смерти известно почти всё, но не так давно появилась версия, согласно которой поэт вовсе не погиб на роковой дуэли, а начал новую жизнь в другой стране под именем Александр Дюма.

Казалось бы, что общего может быть между солнцем русской поэзии и французским прозаиком, в совершенстве владевшим поэтическим талантом? Но с каждым годом эта версия становится всё популярнее, а некоторые аргументы действительно заставляют задуматься.

Как Пушкин мог превратиться в Дюма

Фото © Wikipedia

В финансовом плане дела Пушкина в последний год жизни шли неважно. Он много проигрывал в карты и столь же много тратил на поддержание соответствующего уровня жизни, востребованного в его круге. Кроме того, свою лепту внесло и издание журнала "Современник", которое не принесло ожидаемой прибыли. К моменту гибели на дуэли Пушкин накопил долгов на сумму свыше 100 тысяч рублей. Речь шла не только о долгах перед частными лицами. В 1834 году Пушкин получил из казны беспроцентный кредит в размере 20 тысяч на самостоятельное издание "Истории Пугачёвского бунта", а всего он задолжал казне около 45 тысяч рублей и заложил имение своего отца. По нынешним меркам речь идёт о десятках миллионов рублей. После смерти поэта все долги Пушкина оплатил император Николай I.

Есть версия, что поэт мог инсценировать свою гибель, дабы уйти от тяжелейших долгов и начать новую жизнь в другой стране. Но это маловероятно, поскольку дворяне тогда стрелялись даже за косой взгляд. Вопросы чести были для них превыше всего.

Поэтому гораздо большей популярностью пользуется другая версия. Александра Сергеевича внедрили во французское общество под чужим именем. Он должен был стать "глазами и ушами" русского императора в высшем французском обществе (при жизни Пушкин считался сотрудником МИД Российской империи и имел придворный чин камер-юнкера). Позднее, когда Пушкин-Дюма уже стал знаменитым писателем, он получил доступ и к закрытым архивам для своей работы, что было невозможно для русского писателя.

Фото © Wikiznanie

Взамен император покрыл огромные долги поэта, обеспечил достойное содержание супруге Пушкина и его детям, а также за казённый счёт издал часть его сочинений. Выдать себя за француза Пушкину было проще простого. Он в совершенстве знал язык (ещё в лицее носил прозвище Француз) и мог писать и говорить на нём неотличимо от местного жителя.

Согласно биографии Дюма, его отец умер, когда тот был ещё ребёнком, и писатель вырос в глухой провинции. Уже став взрослым человеком, он отправился в Париж искать поддержки у старых знакомых отца. При этом знакомые, разумеется, понятия не имели, как выглядит Дюма, поэтому за сына давно умершего генерала мог выдать себя кто угодно, лишь бы он имел смуглый оттенок кожи.

Последняя дуэль Пушкина в таком случае была постановкой. Согласно действующему законодательству, дуэль, да ещё и со смертельным исходом, считалась тяжким преступлением. Строго каралось даже участие в ней в качестве секундантов. Однако никто из участников дуэли Пушкина с Дантесом наказан не был, она даже не повредила их карьере. Например, секундант Пушкина Константин Данзас уже через два года после дуэли был награждён орденом Святого Станислава.

Это могло бы объяснить и ряд странностей, связанных с отпеванием и погребением Пушкина. Церемония прощания первоначально была назначена в церкви Адмиралтейства, но в последний момент перенесена в придворную церковь на Конюшенной площади. Причём на церемонию не допускали никого, кроме ближайших родственников и друзей поэта, а также некоторых представителей аристократии, сумевших достать билет. Цензор Никитенко, присутствовавший на панихиде, отметил в своих воспоминаниях, что покойный не был похож на самого себя и "лицо его значительно изменилось".

Фото © Фотохроника ТАСС

Ночью после окончания панихиды тело Пушкина в закрытом гробу погрузили в сани и отправили в Псковскую губернию в сопровождении Александра Тургенева и группы жандармов. Похороны состоялись на кладбище Святогорского монастыря, причём на них не присутствовал никто из родных и близких покойного. Обстоятельства погребения Александра Сергеевича действительно необычны.

Два года спустя выходит первый роман Дюма под названием "Актея". Следом, почти сразу, — "Учитель фехтования", затрагивающий русскую тему. Благодаря этому роману Дюма стремительно врывается в число популярных французских авторов и со временем становится одним из самых читаемых писателей во всём мире.

"Учитель фехтования" интересен тем, что отдельные эпизоды романа явно выдают глубокое знакомство автора с придворным бытом эпохи. "В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окружённые великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приёма двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашённые расступаются, точно отхлынувшие волны Чёрного моря, и император проходит среди них", — описания, подобные этому, щедро разбросаны на страницах романа.

Откуда же Дюма, в то время ещё совсем не именитый автор, мог знать в подробностях детали русского придворного быта, когда его не знали и многие российские дворяне? Конечно, Дюма ссылался на Гризье, тому действительно доводилось бывать при дворе. Но он всё же не писатель, да и при дворе бывал не так часто. А вот Пушкин был знаком с этой стороной жизни куда основательнее. К тому же он имел придворное звание камер-юнкера, которое открывало любые двери в императорском дворце.

Несмотря на интерес к России, Дюма впервые посетил страну только в 1858 году, совершив большое путешествие по империи. Если Пушкин и Дюма — это один и тот же человек, было логично выждать более 20 лет, чтобы посетить родину и при этом остаться неузнанным.

Сходство

Фото © Shutterstock

Самое очевидное сходство между Дюма и Пушкиным заключается в их внешности. Последняя дуэль русского поэта состоялась ещё до изобретения дагерротипов, поэтому его можно увидеть только на портретах и рисунках. Они могут искажать какие-то детали, но в общих чертах типаж Пушкина ясен: смуглая кожа, вьющиеся волосы, голубые глаза, большой нос и губы.

Что касается Дюма, то его фотографии и дагерротипы сохранились, но они сделаны в тот период, когда он был уже далеко не молодым человеком и изрядно располнел. Но и в этом случае определённое сходство можно усмотреть. Дюма имеет такие же волосы, голубые глаза, смуглый оттенок кожи и большой нос. На портретах и рисунках, сделанных в юности француза, между ним и русским поэтом обнаруживается ещё большее сходство. И тот и другой имели темнокожего предка. У Дюма была чернокожая бабушка, а у Пушкина — прадед.

Их интересовали одни и те же герои. Пушкин написал стихотворение "Кинжал" о преступлении немецкого студента Карла Занда, убившего писателя Коцебу. Дюма тоже очень интересовался этой историей и написал про него рассказ. В 1838 году он даже специально ездил в Мангейм, чтобы встретиться со знавшими Занда людьми.

Помимо этого оба творца имели схожие характеры. Оба были общительны, пылки, эмоциональны. И Дюма, и Пушкин известны своей слабостью к женщинам. И тот и другой имели очевидный литературный талант, но демонстрировали совершенную неспособность к точным наукам.

Намёки

Александр Дюма в возрасте 27 лет (зарисовка Девериа). Фото © Wikipedia

Сторонники версии считают, что Пушкин-Дюма неоднократно делал в своём творчестве намёки — как явные, так и понятные только посвящённым. Первый роман Дюма, ставший известным широкому кругу читателей, вышел в 1840 году (через три года после гибели Пушкина). Он назывался "Учитель фехтования" и был посвящён событиям в далёкой России. Интерес начинающего французского автора сам по себе необычен. Но ещё более необычен тот факт, что главным героем является декабрист Иван Анненков. Далеко не самый известный человек, игравший откровенно незначительную роль. Он даже не участвовал в Восстании на Сенатской площади, и если имена Пестеля, Рылеева и других были на слуху, то Анненкова знали только в узких кругах.

Пушкин был хорошо знаком с декабристами, состоял со многими из них в переписке и Анненкова знал. Дюма же объяснял, что историю любви этого малоизвестного декабриста и француженки он узнал от учителя фехтования Огюстена Гризье. В своё время уроки фехтования у этого мастера брал сам Пушкин, о чём могли знать только его близкие друзья.

Настоящую славу Дюма принёс роман "Граф Монте-Кристо". Произведение пользовалось оглушительным успехом. Дюма дал главному герою романа весьма редкую фамилию — Дантес. Сторонники тождества Пушкина и Дюма считают, что это не совпадение (фамилия не часто встречается даже во Франции), а намёк со стороны автора.

Аргументы против

Фото © Фотохроника ТАСС / А. Фатеев

Однако не стоит забывать и об аргументах, которые могут поколебать легенду о Пушкине-Дюма.

Французский писатель действительно вырос в провинции и в Париж приехал уже взрослым человеком в начале 20-х годов, рассчитывая получить поддержку знакомых отца. К началу 30-х он был относительно известен как успешный драматург, чьи пьесы пользовались определённой популярностью. Их ставили даже в русских театрах. Теоретически это несовпадение можно было бы объяснить тем, что Пушкин начал создавать этот образ задолго до 1837 года.

Дюма не был затворником, общался со многими людьми, активно участвовал в общественной и политической жизни. Например, был участником Июльской революции 1830 года, чему имеется немало свидетельств. Пушкин никак не мог находиться в июле 1830 года на парижских баррикадах, поскольку активно готовился к свадьбе с Гончаровой, с которой была помолвка в мае того же года. В этот период писатель находился в Москве.

Кроме того, огромное количество людей видело Пушкина после ранения. Одних только врачей, ухаживавших за смертельно раненным поэтом, насчитывалось восемь человек. Постоянно приезжали друзья и знакомые. Трудно представить, что все они могли быть вовлечены в заговор и ни разу за долгие годы не проговорились об этом.

Не стоит забывать и о разнице в росте между двумя литераторами, которую уж точно не подделать. Все современники отмечали огромный рост Дюма, Пушкин же имел средний рост. Александр Сергеевич был худощав, Александр Дюма имел крепкое телосложение.

Наконец, ещё в 1824 году у Дюма родился внебрачный сын (позднее он тоже станет знаменитым писателем), которого он в марте 1831 года узаконил, забрав у матери через суд. Пушкин в марте 1831 года не мог судиться во Франции за ребёнка, поскольку венчался в московской церкви с Натальей Гончаровой, а затем супруги провели медовый месяц в доме на Арбате.

Более убедительно выглядят аргументы против тождества Пушкина и Дюма. Аргументы за в основном базируются на совпадениях. Тогда как факты, свидетельствующие против, основываются на нестыковках, которые невозможно объяснить, не прибегая к созданию новых конспирологических версий. Точку в этой истории могла бы поставить ДНК-экспертиза, однако пока подобных планов не существует.

Авторы Евгений Антонюк