Топилин назвал регионы России с самым бедным населением
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Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин заявил, что наибольшее число бедных россиян проживает в республиках Тыва и Ингушетия.
— Достаточно высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах, как Ингушетия, Тува. Это два самых непростых региона, к сожалению, — заявил глава Минтруда ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за чертой бедности в стране живут около 19 миллионов граждан. В своём майском указе глава государства поручил к 2024 году снизить уровень бедности в два раза.
Напомним, в феврале вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самый высокий уровень бедности населения среди регионов России — в Республике Тыва. Также Голикова отметила, что за пять лет число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 3,9 миллиона. Глава Тувы, комментируя заявление Голиковой, сказал, что в её словах "ничего сенсационного нет".