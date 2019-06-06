Топилин назвал регионы России с самым бедным населением

Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин заявил, что наибольшее число бедных россиян проживает в республиках Тыва и Ингушетия.

— Достаточно высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах, как Ингушетия, Тува. Это два самых непростых региона, к сожалению, — заявил глава Минтруда ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за чертой бедности в стране живут около 19 миллионов граждан. В своём майском указе глава государства поручил к 2024 году снизить уровень бедности в два раза.