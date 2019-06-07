Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июня 2019, 15:35

Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин заявил о дырявых пожарных шлангах

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

По мнению потерпевшего, командир пожарного звена должен понести максимально строгое наказание за трагедию, которая унесла жизни 60 человек.

Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял жену, троих детей и сестру при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сегодня заявил в суде, что пожарные использовали дырявые шланги. С его слов, они якобы "имитировали бурную деятельность". Об этом сообщило РИА "Новости".

Видел, что пожарные машины выстроены вдоль проспекта Ленина, какие-то дозаправляют другие машины, какие-то просто стоят вдоль проспекта, видел, что струйки воды слабые, почему-то они были без воды, рассказал Востриков.

Теперь мужчина хочет максимально строгого приговора для пожарного Сергея Генина. По его мнению, командир звена "с закрытыми глазами" должен был ориентироваться в здании. Также он считает, что правосудие должно наказать и Юлию Богданову, которая руководит компанией-собственником торгового центра.

Напомним, пожар в четырёхэтажном центре "Зимняя вишня" произошёл в марте 2018 года и унёс жизни 60 человек. Большинство погибших — дети. В рамках уголовного дела, в котором 28 томов, было арестовано пятнадцать человек. Судебные заседания начались 16 мая.

BannerImage
Дарья Иванова
  • Новости
  • Регионы
  • Кемерово
  • Зимняя вишня
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar