Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин заявил о дырявых пожарных шлангах

По мнению потерпевшего, командир пожарного звена должен понести максимально строгое наказание за трагедию, которая унесла жизни 60 человек.

Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял жену, троих детей и сестру при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сегодня заявил в суде, что пожарные использовали дырявые шланги. С его слов, они якобы "имитировали бурную деятельность". Об этом сообщило РИА "Новости".

— Видел, что пожарные машины выстроены вдоль проспекта Ленина, какие-то дозаправляют другие машины, какие-то просто стоят вдоль проспекта, видел, что струйки воды слабые, почему-то они были без воды, — рассказал Востриков.

Теперь мужчина хочет максимально строгого приговора для пожарного Сергея Генина. По его мнению, командир звена "с закрытыми глазами" должен был ориентироваться в здании. Также он считает, что правосудие должно наказать и Юлию Богданову, которая руководит компанией-собственником торгового центра.