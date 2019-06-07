Володин назвал Зеленского сторонником нагнетания атмосферы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос Лайфа о готовности провести переговоры с Владимиром Зеленским хотя бы на линии парламентов.

— Зеленскому надо начать работу, чтобы обсуждать вопросы взаимодействия, надо пока понять, на какой почве. Пока он ведёт себя не очень корректно и адекватно как человек, избравшийся на пост президента. Давайте подождём, — отметил председатель ГД.

Володин также добавил, что его не могут не беспокоить заявления Зеленского насчёт Крыма. Кроме того, спикер нижней палаты парламента назвал избранного лидера Незалежной сторонником нагнетания атмосферы. Что касается слов Зеленского про полуостров, то тут Володин отметил, что "они точно нас ближе не сделают".