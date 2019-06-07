Путин: Россия не отказывается от контактов с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна не отказывается от контактов с избранным лидером Украины Владимиром Зеленским.

— Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним, — сказал глава государства в ходе пленарного заседания на ПМЭФ. — Я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал.

Российский лидер добавил, что надеется, что они с Зеленским когда-нибудь познакомятся. Кроме того, он считает избранного лидера Незалежной хорошим актёром.

— Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то, — продолжил президент.

Ранее Владимир Путин объяснял, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах.