Болид "Формулы-1" чуть не сбил сурка
Not today, little friend 😅#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/MJq3pTUgCs— Formula 1 (@F1) June 7, 2019
На свободных заездах седьмого этапа Гран-при "Формулы-1" едва не сбили сурка. Видео с места происшествия опубликовали в официальном аккаунте "Формулы" в "Твиттере".
— Не сегодня, маленький друг, — написали в посте, сопровождавшем видео инцидента.
Как уточняет пресс-служба, грызун выбежал на трассу, когда по ней проезжал 23-летний пилот команды "Уильямс" Николас Латифи.
К счастью, ему удалось объехать любопытного зверька и тот смог спокойно покинуть трассу.