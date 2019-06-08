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Регион
Опубликовано 8 июня 2019, 03:14

Болид "Формулы-1" чуть не сбил сурка

На свободных заездах седьмого этапа Гран-при "Формулы-1" едва не сбили сурка. Видео с места происшествия опубликовали в официальном аккаунте "Формулы" в "Твиттере".

Не сегодня, маленький друг, — написали в посте, сопровождавшем видео инцидента.

Как уточняет пресс-служба, грызун выбежал на трассу, когда по ней проезжал 23-летний пилот команды "Уильямс" Николас Латифи.

К счастью, ему удалось объехать любопытного зверька и тот смог спокойно покинуть трассу.

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София Алабина
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