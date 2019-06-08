Болид "Формулы-1" чуть не сбил сурка

На свободных заездах седьмого этапа Гран-при "Формулы-1" едва не сбили сурка. Видео с места происшествия опубликовали в официальном аккаунте "Формулы" в "Твиттере".

— Не сегодня, маленький друг, — написали в посте, сопровождавшем видео инцидента.

Как уточняет пресс-служба, грызун выбежал на трассу, когда по ней проезжал 23-летний пилот команды "Уильямс" Николас Латифи.