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Регион
Опубликовано 9 июня 2019, 23:05

Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Фото © AP Photos / Luca Bruno

Фото © AP Photos / Luca Bruno

Изначально первым к финишу пришёл Себастьян Феттель из "Феррари", но к его времени прибавили 5 штрафных секунд.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке седьмого этапа ЧМ по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Канады.

Первым к финишу пришёл немец Себастьян Феттель из "Феррари", но к его времени было прибавлено 5 штрафных секунд. В итоге он опустился на второе место, а на первую позицию переместился Хэмилтон. Третье место занял также гонщик "Феррари" Шарль Леклер из Монако.

Следующий этап состоится во Франции 21–23 июня.

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Аннa Харитонова
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