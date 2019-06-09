Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Изначально первым к финишу пришёл Себастьян Феттель из "Феррари", но к его времени прибавили 5 штрафных секунд.

Первым к финишу пришёл немец Себастьян Феттель из "Феррари", но к его времени было прибавлено 5 штрафных секунд. В итоге он опустился на второе место, а на первую позицию переместился Хэмилтон. Третье место занял также гонщик "Феррари" Шарль Леклер из Монако.