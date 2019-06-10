Названа дата выхода игры Gears 5

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate и покупатели ультимативного издания смогут поиграть в боевик за четыре дня до официального старта.

На выставке E3 2019 в рамках пресс-конференции Microsoft разработчики Gears 5 объявили о том, что игра выйдет 10 сентября этого года на Xbox One и Windows 10. Но подписчики Xbox Game Pass Ultimate и покупатели ультимативного издания смогут поиграть в боевик уже за четыре дня до официального старта.