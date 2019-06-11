Первоклашкам пришлось писать на доске ругательное слово по требованию учителя

Так классная руководительница на пару с психологом решили вычислить по почерку, кто из детей нашкодил.

В екатеринбургском лицее Дягилева учительница и педагог-психолог заставили всех учеников первого класса написать на доске ругательное слово. Они решили по почерку вычислить, кто из детей нацарапал это же на парте. Об этом сообщил портал Е1.ru.

При этом родителей метод вычисления виновника шокировал.

— Там учатся творческие дети, некоторые, возможно, даже такого слова в семье не слышали, а в образовательном учреждении заставили прописать! — рассказала порталу одна из мам.

Департамент образования после жалобы родителей провёл проверку, которая всё подтвердила. Учительнице и психологу вынесены дисциплинарные взыскания. Также с сотрудниками лицея побеседовали на тему соблюдения этических норм.

Учительница уже раскаялась в своём поступке.