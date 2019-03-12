В Москве подрались первоклассник и школьный психолог

Медики обнаружили у ребёнка поверхностные травмы головы, ссадины и небольшие кровоподтёки.

На северо-востоке Москвы школьный психолог сцепился с буйным первоклассником, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В полицию поступило сообщение, что ученик первого класса школы на улице Корнейчука в столице на перемене был избит школьным психологом, — цитирует агентство своего информатора.

Мать мальчика заявила, что конфликт произошёл из-за того, что сын поругался с одноклассниками, а психолог "оттащила" ребёнка в его класс. При этом сама женщина-психолог обратилась в больницу со множественными ушибами рук, которые ей нанёс первоклассник.

Полиция начала проверку инцидента.

В конце февраля третьеклассницы устроили массовую драку в московской школе № 67. Это закончилось травмой живота, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. А ещё месяцем ранее школьник из Сызрани ударил учительницу до сотрясения мозга.