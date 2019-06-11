Омбудсмены РФ и Украины договорились подписать Меморандум о сотрудничестве
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и её украинская коллега — уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова — договорились подписать Меморандум о сотрудничестве и определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.
— Остаётся приступить к деталям и обсудить, что нужно написать в Меморандуме и о каких людях нужно в первую очередь вести речь, — заявила Москалькова по итогам встречи с Денисовой, которая прошла в Москве.
Уполномоченный по правам человека в РФ приветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского сделать акцент на сотрудничестве именно в сфере защиты прав человека. Денисова, в свою очередь, рассказала, что Зеленский по "доброй воле" готов освободить всех россиян, которые находятся в украинских тюрьмах.