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Опубликовано 11 июня 2019, 21:44

Омбудсмены РФ и Украины договорились подписать Меморандум о сотрудничестве

Фото © Официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ

Фото © Официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и её украинская коллега — уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова — договорились подписать Меморандум о сотрудничестве и определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.

Остаётся приступить к деталям и обсудить, что нужно написать в Меморандуме и о каких людях нужно в первую очередь вести речь, — заявила Москалькова по итогам встречи с Денисовой, которая прошла в Москве.

Уполномоченный по правам человека в РФ приветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского сделать акцент на сотрудничестве именно в сфере защиты прав человека. Денисова, в свою очередь, рассказала, что Зеленский по "доброй воле" готов освободить всех россиян, которые находятся в украинских тюрьмах.

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Эмила Сидорова
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