Омбудсмены РФ и Украины договорились подписать Меморандум о сотрудничестве

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и её украинская коллега — уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова — договорились подписать Меморандум о сотрудничестве и определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.

— Остаётся приступить к деталям и обсудить, что нужно написать в Меморандуме и о каких людях нужно в первую очередь вести речь, — заявила Москалькова по итогам встречи с Денисовой, которая прошла в Москве.