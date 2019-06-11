Денисова: Зеленский по "доброй воле" готов освободить всех заключённых россиян

При этом украинская сторона, разумеется, ждет симметричных шагов от России. Такую возможность обсуждают на встрече омбудсмены двух стран.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала российского омбудсмена Татьяну Москалькову о перспективах освобождения все россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Заявление прозвучало во вторник на встрече двух правозащитниц в Москве.

— Есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех, — заявила Денисова.

Украинская сторона, разумеется, ждет симметричных шагов от России. Поэтому Денисова предложила Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО.

К слову, полгода назад аппарату российского омбудсмена стало известно о нарушении прав 43 россиян, находящихся в местах заключения на Украине. Правозащитники обратились в МИД с просьбой посетить этих заключённых и потом сообщить о состоянии их здоровья, условиях содержания и объёмах оказываемой медпомощи. Аналогичные обращения, как сообщал Лайф, были направлены и Денисовой. Дальнейшая судьба этого документа журналистам неизвестна.