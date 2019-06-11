Денисова: Зеленский по "доброй воле" готов освободить всех заключённых россиян

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала российского омбудсмена Татьяну Москалькову о перспективах освобождения все россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Заявление прозвучало во вторник на встрече двух правозащитниц в Москве.
— Есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех, — заявила Денисова.
Украинская сторона, разумеется, ждет симметричных шагов от России. Поэтому Денисова предложила Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО.
К слову, полгода назад аппарату российского омбудсмена стало известно о нарушении прав 43 россиян, находящихся в местах заключения на Украине. Правозащитники обратились в МИД с просьбой посетить этих заключённых и потом сообщить о состоянии их здоровья, условиях содержания и объёмах оказываемой медпомощи. Аналогичные обращения, как сообщал Лайф, были направлены и Денисовой. Дальнейшая судьба этого документа журналистам неизвестна.
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