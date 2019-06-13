Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия настаивает на полном восстановлении полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По словам председателя нижней палаты парламента, 26 июня пройдут выборы генсека СЕ, но если они состоятся без участия нашей страны, то его мандат будет "подвергнут сомнению". Володин добавил, что такое условие будет отражено в заявке на участие делегации РФ в сессии.