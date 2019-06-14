Экс-президент Хорватии назвал антироссийские санкции "катастрофой для экономики"

При этом политик подчеркнул, что на территории страны "нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций".

Санкции, введённые против России, привели к катастрофическим последствиям для Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент страны Степан Месич.

Он признался, что считает санкции незаконными и уверен в том, что от них в равной степени страдают все.

— С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов, — цитируют Месича "Известия".

При этом политик подчеркнул, что на территории страны "нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций".