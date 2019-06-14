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Регион
Опубликовано 14 июня 2019, 02:40

Экс-президент Хорватии назвал антироссийские санкции "катастрофой для экономики"

Фото © Facebook / Stjepan Mesić

Фото © Facebook / Stjepan Mesić

При этом политик подчеркнул, что на территории страны "нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций".

Санкции, введённые против России, привели к катастрофическим последствиям для Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент страны Степан Месич.

Он признался, что считает санкции незаконными и уверен в том, что от них в равной степени страдают все.

С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов, — цитируют Месича "Известия".

При этом политик подчеркнул, что на территории страны "нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций".

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС без дискуссии утвердили продление санкций против России.

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София Алабина
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