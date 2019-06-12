В ЕС без дискуссии утвердили продление санкций против России

Комитет постоянных представителей Европейского союза без обсуждения утвердил продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Как отмечается, теперь решение должен окончательно утвердить Совет ЕС.

— Приветствую согласование постоянными представителями стран ЕС решения о продлении крымских санкций и надеюсь на его скорейшее утверждение Советом ЕС, — написал в "Твиттере" постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Отметим, что срок действия санкций, введённых в прошлом году, истекает 23 июня. О намерении ЕС на год продлить санкции против Крыма и Севастополя стало известно в начале июня.

Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.