СМИ: Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против Крыма

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СМИ: Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против Крыма

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Фото © Shutterstock

Дипломаты ЕС одобрили продление ограничительных санкций против Крыма и Севастополя. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, санкции будут действовать ещё год.

Добавим, что срок действия санкций, введённых в прошлом году, истекает 23 июня.

Ранее в Крыму отмечали, что даже если ЕС и введёт санкции, то это никак не скажется на регионе. Там также поясняли, что западные "партнёры" не могут понять, что принимаемые ими ограничения не отражаются на развитии какой-либо сферы жизни Крыма и с каждым днём регион становится "всё более самодостаточным субъектом", всё меньше зависит от тех компаний, которые стоят за вводимыми санкциями.

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