В Крыму оценили ущерб от возможного продления санкций ЕС

По словам представителей властей региона, "абсурдная" санкционная политика Запада прекратится лишь тогда, когда там поймут её безрезультатность.

Крымский полуостров живёт под санкциями Евросоюза с самого момента воссоединения с Россией, и возможное продление этих ограничений не окажет никакого влияния на регион. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

— Мы в таком режиме начали жить изначально, поэтому независимы на сегодня абсолютно ни в чём от наших западных, с позволения сказать, коллег. Именно поэтому можем себя абсолютно спокойно чувствовать в составе Российской Федерации и не быть ущербным регионом, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что западные "партнёры" не могут понять, что принимаемые ими ограничения не отражаются на развитии какой-либо сферы жизни Крыма, и с каждым днём регион становится "всё более самодостаточным субъектом" и всё меньше зависит от тех компаний, которые стоят за вводимыми санкциями.

Полонский добавил, что, по его мнению, санкционная политика будет продолжаться до тех пор, пока её безрезультатность и абсурдность не станут очевидны и на Западе или пока ущерб европейским компаниям не превысит возможные выгоды, которые они пытаются извлекать из введения ограничений.

Ранее Лайф сообщал, что в ЕС намерены на год продлить санкции против Крыма и Севастополя.