Звезда "Властелина колец" проведёт шоу-марафон в честь своего 80-летия
Фото © Twitter / Ian McKellen
Собранные с выступлений средства пойдут на нужды британских театров, в которых раньше играла звезда кинотрилогии.
Британский актёр фильма "Властелин колец" Иэн Маккеллен проведёт шоу-марафон в Лондоне в честь своего 80-летия, сообщает The Guardian.
Маккеллен будет читать "Властелина колец" в театрах Вест-Энда, поделится смешными историями о Шекспировских днях, покажет пантомиму, а также выступит с благотворительным спектаклем в Театре Гарольда Пинтера.
Сейчас актёр вновь вернулся в британские театры, в которых когда-то играл. Деньги, заработанные на выступлениях, он перечислит на их нужды. По последним данным, уже собрано более одного миллиона фунтов стерлингов.
Маккеллен отметил, что это "радостный подарок ко дню рождения". Он рассказал, что в основном побывал сейчас в театрах, которые хорошо знал, будучи ещё молодым актёром.
Шоу-марафон будет длиться почти четыре месяца — с 20 сентября 2019 года по 5 января 2020-го.
Ранее Лайф сообщал, что в честь своего 50-летия в Москве выступит Дженнифер Лопес.