Звезда "Властелина колец" проведёт шоу-марафон в честь своего 80-летия

Собранные с выступлений средства пойдут на нужды британских театров, в которых раньше играла звезда кинотрилогии.

Британский актёр фильма "Властелин колец" Иэн Маккеллен проведёт шоу-марафон в Лондоне в честь своего 80-летия, сообщает The Guardian.

Маккеллен будет читать "Властелина колец" в театрах Вест-Энда, поделится смешными историями о Шекспировских днях, покажет пантомиму, а также выступит с благотворительным спектаклем в Театре Гарольда Пинтера.

Сейчас актёр вновь вернулся в британские театры, в которых когда-то играл. Деньги, заработанные на выступлениях, он перечислит на их нужды. По последним данным, уже собрано более одного миллиона фунтов стерлингов.

Маккеллен отметил, что это "радостный подарок ко дню рождения". Он рассказал, что в основном побывал сейчас в театрах, которые хорошо знал, будучи ещё молодым актёром.

Шоу-марафон будет длиться почти четыре месяца — с 20 сентября 2019 года по 5 января 2020-го.