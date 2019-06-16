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Опубликовано 16 июня 2019, 19:05

Звезда "Властелина колец" проведёт шоу-марафон в честь своего 80-летия

Фото © Twitter / Ian McKellen

Фото © Twitter / Ian McKellen

Собранные с выступлений средства пойдут на нужды британских театров, в которых раньше играла звезда кинотрилогии.

Британский актёр фильма "Властелин колец" Иэн Маккеллен проведёт шоу-марафон в Лондоне в честь своего 80-летия, сообщает The Guardian.

Маккеллен будет читать "Властелина колец" в театрах Вест-Энда, поделится смешными историями о Шекспировских днях, покажет пантомиму, а также выступит с благотворительным спектаклем в Театре Гарольда Пинтера.

Сейчас актёр вновь вернулся в британские театры, в которых когда-то играл. Деньги, заработанные на выступлениях, он перечислит на их нужды. По последним данным, уже собрано более одного миллиона фунтов стерлингов.

Маккеллен отметил, что это "радостный подарок ко дню рождения". Он рассказал, что в основном побывал сейчас в театрах, которые хорошо знал, будучи ещё молодым актёром.

Шоу-марафон будет длиться почти четыре месяца — с 20 сентября 2019 года по 5 января 2020-го.

Ранее Лайф сообщал, что в честь своего 50-летия в Москве выступит Дженнифер Лопес.

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Анна Рыженкова
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