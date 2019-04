Дженнифер Лопес выступит в Москве летом

Певица приезжала в Россию в 2012 году, летом она посетит страну во второй раз в честь своего 50-летия.

Американская певица Дженнифер Лопес приедет летом в Москву в рамках мирового тура It's My Party. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании T. C. I., которая занимается организацией гастролей. Концерт пройдёт 4 августа на "ВТБ-арене" в честь 50-летия певицы.

— Дженнифер Лопес с размахом отметит свой юбилей вместе с российскими поклонниками. Спустя семь лет поп-дива совершит триумфальное возвращение в Россию с единственным шоу, — рассказали в пресс-службе.

Лопес исполнит как свои хиты из 2000-х, так и новые композиции, включая Medicine. Эту песню поклонники смогут впервые услышать вживую во время турне певицы.

Всего тур пройдёт в 25 городах Северной Америки и пяти зарубежных странах, в том числе и в России.

Единственный концерт в России певица дала в 2012 году в рамках поддержки своего нового альбома Love?. В этом году визит в Россию станет вторым для Лопес.