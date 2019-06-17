34 человека убиты мотоциклистами в Нигерии

На севере государства регулярно происходят нападения на жителей отдалённых деревень.

По меньшей мере 34 человека были убиты в ходе нападения мотоциклистов на деревню в штате Замфара в Нигерии, сообщает Le Matin.

Известно, что бандиты открыли огонь по фермерам, работавшим в полях рядом с отдалённой деревней. Сейчас полиция ищет нападавших.

Сельские общины на севере страны регулярно подвергаются нападениям со стороны преступных группировок. Так, они крадут скот, похищают людей с целью выкупа и сжигают дома местных жителей.