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Опубликовано 17 июня 2019, 02:59

34 человека убиты мотоциклистами в Нигерии

Фото © Flickr / Photo RNW.org

Фото © Flickr / Photo RNW.org

На севере государства регулярно происходят нападения на жителей отдалённых деревень.

По меньшей мере 34 человека были убиты в ходе нападения мотоциклистов на деревню в штате Замфара в Нигерии, сообщает Le Matin.

Известно, что бандиты открыли огонь по фермерам, работавшим в полях рядом с отдалённой деревней. Сейчас полиция ищет нападавших.

Сельские общины на севере страны регулярно подвергаются нападениям со стороны преступных группировок. Так, они крадут скот, похищают людей с целью выкупа и сжигают дома местных жителей.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил Украину с нигерийской провинцией.

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Анна Рыженкова
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