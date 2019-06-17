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Регион
Опубликовано 17 июня 2019, 06:49

В Южной Корее усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из КНДР

Фото © Pixabay/Pexels

Фото © Pixabay/Pexels

Военно-морские силы Южной Кореи усилят контроль на границе с Северной Кореей. 15 июня в территориальных южнокорейских водах обнаружили лодку с северокорейскими рыбаками.

Рыболовное судно обнаружило дрейфовавшую шхуну из КНДР с четырьмя людьми на борту в 130 километрах от межкорейской границы. У лодки вышел из строя двигатель, на территорию Южной Кореи её отнесло течением.

На пресс-конференции в Сеуле представитель Комитета начальников штабов полковник Республики Корея Ким Юн Нак признал, что система радиолокации нуждается в усовершенствовании.

— Мы продолжим бдительно наблюдать за рубежами, предприняв дополнительные меры по их укреплению, заявил военный.

Ранее Лайф сообщал, как украинские рыбаки на сломанной лодке доплыли до озера Сиваш в Крыму. В мае их выпустили из СИЗО и доставили на родину.

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Дарья Иванова
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