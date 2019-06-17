Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова на общественных началах. Об этом народный избранник сообщил телеграм-каналу Life Shot.

— У него почти четыре миллиона подписчиков — в основном студенты. Он освещает социально значимые темы… Многие обращаются к нему за помощью, а теперь он сможет им реально помогать, — утверждает Власов.

Более того, депутат рассказал об инициативах, которые блогер уже успел выдвинуть. Тот предлагает упростить выдачу травматического оружия и ввести налогообложение для начинающих блогеров.