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Опубликовано 17 июня 2019, 11:03

Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Фото © instagram/yurykhovansky

Фото © instagram/yurykhovansky

Блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова на общественных началах. Об этом народный избранник сообщил телеграм-каналу Life Shot.

У него почти четыре миллиона подписчиков — в основном студенты. Он освещает социально значимые темы… Многие обращаются к нему за помощью, а теперь он сможет им реально помогать, — утверждает Власов.

Более того, депутат рассказал об инициативах, которые блогер уже успел выдвинуть. Тот предлагает упростить выдачу травматического оружия и ввести налогообложение для начинающих блогеров.

Шоумен Стас Барецкий ранее рассказывал, что Юрий Хованский якобы сам вызвался играть в фильме "Брат-3". Подробнее читайте здесь.

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Янковская Ольга
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