Шоумен утверждает, что в его фильме согласились сняться такие именитые актеры как Юрий Кузнецов и Иван Краско. От себя добавим, что это не точно.

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что привлек к съемкам фильма "Брат-3" известных блогеров. Так, по его словам, кумир подростков Саша Спилберг исполнит в картине роль камео, а Юрий Хованский якобы сам вызвался сыграть в фильме, причем предстанет он в совершенно неожиданном амплуа.

— Хованский со своей командой позвонил мне, он сыграет трансгендера. Я не прикалываюсь! Он сказал так: "Эта роль мне интересна своей глубиной", — рассказал Барецкий. — Саша Спилберг — она тоже закручена в мире кино, у нее есть хорошие подвязки, и меня попросили, чтобы она тоже там сыграла.

Кроме того, шоумен утверждает, что 88-летний Иван Краско уже согласился сыграть в его фильме роль следователя Краскова, а Юрию Кузнецову досталась роль криминального авторитета Вай-фая. Также Барецкий предлагал роль в своем фильме Виктору Сухорукову — звезде оригинального "Брата". Шоумен видел его в роли полицейского по фамилии Сухофруктов. Вот только актер, по словам Барецкого, отчего-то обиделся на него и отказался сниматься в "Брате-3".

Напомним, что после сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" в Сети появились петиции с требованием запретить их. В Общественной палате даже направили официальное письмо министру культуры с просьбой вмешаться в ситуацию. Сегодня Лайф спросил у Мединского, как он относится к творческим планам Барецкого — чиновник отреагировал фейспалмом.