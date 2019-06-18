В "Алмаз-Антее" считают, что ПВО сдержала США от бомбардировки советских городов
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У Штатов были планы по атаке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, рассказал первый заместитель генерального конструктора концерна.
Создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдержало США от удара по советским городам после Великой Отечественной войны. Об этом РИА "Новости" рассказал Сергей Друзин — первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей".
Он отметил, что у Штатов был накоплен целый арсенал атомного оружия.
— Были планы по бомбардировке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, которые корректировались с периодичностью в два-три года по мере наращивания потенциала, — сказал Сергей Друзин.
По его словам, американцы охотно сообщили советским властям об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, из-за которых погибло более 200 тысяч человек, чтобы запугать Союз.
— Но даже без этой показательной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки советская разведка располагала сведениями о планах американцев, которые подтверждали, что для них не существовало каких-либо моральных ограничений, — отметил Друзин.
История Хиросимы и Нагасаки — единственный пример боевого применения ядерного оружия. С военной точки зрения такая атака мирных японских городов не поддаётся логике. Ведь победы над императорской Японией во Второй мировой войне во многом удалось добиться благодаря разгрому Квантунской армии советскими войсками.
Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Россия должна быть готова защитить себя и вынуждена поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии.