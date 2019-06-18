В "Алмаз-Антее" считают, что ПВО сдержала США от бомбардировки советских городов

У Штатов были планы по атаке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, рассказал первый заместитель генерального конструктора концерна.

Создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдержало США от удара по советским городам после Великой Отечественной войны. Об этом РИА "Новости" рассказал Сергей Друзин — первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей".

Он отметил, что у Штатов был накоплен целый арсенал атомного оружия.

— Были планы по бомбардировке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, которые корректировались с периодичностью в два-три года по мере наращивания потенциала, — сказал Сергей Друзин.

По его словам, американцы охотно сообщили советским властям об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, из-за которых погибло более 200 тысяч человек, чтобы запугать Союз.

— Но даже без этой показательной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки советская разведка располагала сведениями о планах американцев, которые подтверждали, что для них не существовало каких-либо моральных ограничений, — отметил Друзин.

История Хиросимы и Нагасаки — единственный пример боевого применения ядерного оружия. С военной точки зрения такая атака мирных японских городов не поддаётся логике. Ведь победы над императорской Японией во Второй мировой войне во многом удалось добиться благодаря разгрому Квантунской армии советскими войсками.