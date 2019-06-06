Лавров: Россия должна быть готова себя защитить

Министр объяснил, что страна вынуждена поддерживать стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии, чтобы поддерживать свой суверенитет и сохранять уважение других стран.

Глава МИД Сергей Лавров признался, что не считает правильной формулировку "Хочешь мира — готовься к войне", однако уверен, что быть готовым себя защитить — нужно.

По его словам, реалии таковы, что поддерживание стратегических сил в боеспособном состоянии становится своеобразным гарантом обеспечения суверенитета страны.

— Я не хочу сказать, что нужно говорить о возможности ядерной войны, но каждый руководитель государства, его вооружённые силы обязаны поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии. История последних десятилетий доказала, что иначе свой суверенитет обеспечивать нельзя. Уважение к себе обеспечить, к сожалению, без этого тоже не получается, — отметил он в интервью РБК.

В этой связи он подчеркнул, что такие меры принимаются во многом из-за того, что США полагают, "что только они одни могут заказывать порядки и музыку на этой планете".

— Во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны. Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это ещё раз уже в современных условиях. Они думают, — добавил Лавров.

Ранее глава МИД заявлял, что США не реагируют на предложения продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп пытается отвлечь внимание от ныне действующего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.