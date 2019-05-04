Трамп собирается "убить" СНВ, прикрываясь другими соглашениями

По мнению эксперта по ядерному оружию Джона Вулфстала, нынешняя администрация США всё чаще говорит о подписании новых договоров, но молчит о продлении уже действующих.

Приглашая Россию и Китай к трёхсторонним соглашениям по ограничению ядерного оружия, президент США Дональд Трамп пытается отвлечь внимание от ныне действующего договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Как пояснил эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал в статье для военного портала Defense One, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон является противником контроля вооружений и, вероятно, хочет воспользоваться появившимися перспективами трёхстороннего сотрудничества, чтобы "похоронить" СНВ-3.

Он уверен, что Болтон рассматривает действующее соглашение не как источник данных о российском ядерном арсенале, а как ограничение для США. В то же время Трамп относится к СНВ предвзято, поскольку его подписание — заслуга администрации Обамы, чьи достижения так претят нынешнему американскому президенту.

Ещё одним тревожным "звоночком" эксперт называет молчание нынешней администрации США даже о гипотетическом продлении СНВ. Вместо этого звучат лишь призывы к новым соглашениям, которые гораздо более масштабны предыдущих, а потому сложнореализуемы.

У нового президента, по мнению Вулфстала, будет мало шансов на успех в переговорах, поскольку прошлая администрация для этого привлекала опытных военных советников со связями в РФ, у Трампа таких нет, да и репутация нынешнего американского лидера вкупе с международной обстановкой оставляет желать лучшего.

В то же время он отмечает, что изменения произошли и в самой России, которая значительно продвинулась в военном плане, а поэтому едва откажется от новых вооружений. Хотя и уточняет, что за прошедшие годы Россия неоднократно предлагала безоговорочное продление СНВ-3.