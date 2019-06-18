Депутат предложил ввести в России смертную казнь для наркодилеров

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил снять мораторий на смертную казнь для наркодилеров и закрыть все ночные клубы, в которых распространяются наркотические вещества.

— Должна быть предусмотрена максимальная ответственность для наркобаронов, организаторов этой угрозы для миллионов граждан России; должна быть введена смертная казнь либо, как для "оборотней", пожизненное заключение с конфискацией имущества, с закрытием многочисленных клубов, где распространяются наркотики, — отметил парламентарий.

Он уточнил, что фракция внесёт на рассмотрение в Госдуму соответствующие законопроекты.