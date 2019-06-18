Кузнецова устанавливает обстоятельства гибели 13-летней россиянки в Испании
Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства гибели 13-летней гражданки РФ. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
По предварительным данным, в настоящий момент были направлены соответствующие запросы в Испанию, где произошла трагедия.
— Мы отправили запросы, пока выясняем, — цитирует сообщение РИА "Новости".
Ранее испанские СМИ сообщали, что результаты аутопсии тела девочки, обнаруженной мёртвой в квартире испанского города Матаро, указывают на насильственную смерть.
Напомним, ранее в Каталонии было найдено тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом. По данным полиции, она жила вместе с мамой и 15-летним братом.