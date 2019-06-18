Кузнецова устанавливает обстоятельства гибели 13-летней россиянки в Испании

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства гибели 13-летней гражданки РФ. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

По предварительным данным, в настоящий момент были направлены соответствующие запросы в Испанию, где произошла трагедия.

— Мы отправили запросы, пока выясняем, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Ранее испанские СМИ сообщали, что результаты аутопсии тела девочки, обнаруженной мёртвой в квартире испанского города Матаро, указывают на насильственную смерть.