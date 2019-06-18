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Опубликовано 18 июня 2019, 23:58

Кузнецова устанавливает обстоятельства гибели 13-летней россиянки в Испании

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства гибели 13-летней гражданки РФ. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

По предварительным данным, в настоящий момент были направлены соответствующие запросы в Испанию, где произошла трагедия.

Мы отправили запросы, пока выясняем, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Ранее испанские СМИ сообщали, что результаты аутопсии тела девочки, обнаруженной мёртвой в квартире испанского города Матаро, указывают на насильственную смерть.

Напомним, ранее в Каталонии было найдено тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом. По данным полиции, она жила вместе с мамой и 15-летним братом.

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София Алабина
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