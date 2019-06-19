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Опубликовано 19 июня 2019, 15:46

Жириновский с криками "позор" покинул заседание Госдумы — видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом и криками "Позор!" покинул заседание Госдумы. Так он выразил протест против отказа парламентариев принять законопроект его партии об упрощённом получении российского гражданства для иностранцев русского происхождения.

— Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан, — заявил Жириновский с трибуны и с криком "Позор парламенту!" ушёл.

Он также добавил, что ему с парламентариями "не по пути".

Владимир Вольфович известен своим взрывным характером. Накануне Лайф рассказывал, как зародилась традиция политических обливаний. Первым стал как раз лидер ЛДПР.

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Янковская Ольга
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