Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

Такие меры будут предприниматься в отношении водителей, повторно попавшихся без страховки.

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке указано, что проект был разработан с целью защиты прав граждан, попавших в ДТП и имеющих полис ОСАГО. Нередки случаи, когда они, будучи невиновными в аварии, оказываются в затруднительном положении, при котором практически невозможно возмещение ущерба, если у виновника происшествия полис ОСАГО отсутствует .

В связи с этим депутаты предлагают ужесточить штрафы для автовладельцев, которые пренебрегают оформлением страхового полиса обязательного страхования. Если документ будет принят, водителям без ОСАГО грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения владелец транспортного средства будет лишён водительских прав сроком от четырёх до шести месяцев.

На сегодняшний день такой штраф составляет 800 рублей. При этом его сумма может быть уменьшена вдвое, до 400 рублей, при оплате в течение первых 20 дней.