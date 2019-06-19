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Регион
Опубликовано 19 июня 2019, 17:40

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентарии из РФ четыре года не участвовали в работе Ассамблеи из-за ограничений.

Совет Федерации и Государственная дума сформировали делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы, в её состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Руководителем части делегации, представляющей Совфед, будет бывший посол России в США Сергей Кисляк, занимающий должность первого заместителя главы международного комитета СФ. В её состав также вошли Александр Башкин, Сергей Калашников, Андрей Епишин, Владимир Кожин, Сергей Лисовский и Татьяна Лебедева.

Нижнюю палату российского парламента будут представлять вице-спикеры Пётр Толстой и Игорь Лебедев, глава Комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Сергей Пахомов, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Светлана Журова, Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Вера Ганзя.

Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв напомнил, что российские парламентарии четыре года не участвовали в работе Ассамблеи из-за ограничений.

Как уже сообщал Лайф, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что Россия в июне решит вопрос возвращения в ПАСЕ.

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Эмила Сидорова
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