Россия до середины июня решит вопрос возвращения в ПАСЕ

В 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы.

Вернётся ли Россия в Парламентскую ассамблею Совета Европы, станет известно ещё до середины июня. Об этом на встрече с журналистами заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С её слов, решение будет принято после рассмотрения вопроса на межведомственной комиссии при МИД, которая намечена на 11 июня.

— В принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить впредь каких-либо ограничений, дискриминаций в адрес ни одной национальной парламентской делегации. Это даёт нам основания... принимать решение окончательное, — сказала спикер.

3 июня комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, где предложил допустить Россию до июньской сессии.

На это замглавы МИД Украины ответил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы подрывает доверие к организации.