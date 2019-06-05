Россия до середины июня решит вопрос возвращения в ПАСЕ

Вернётся ли Россия в Парламентскую ассамблею Совета Европы, станет известно ещё до середины июня. Об этом на встрече с журналистами заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С её слов, решение будет принято после рассмотрения вопроса на межведомственной комиссии при МИД, которая намечена на 11 июня.
— В принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить впредь каких-либо ограничений, дискриминаций в адрес ни одной национальной парламентской делегации. Это даёт нам основания... принимать решение окончательное, — сказала спикер.
3 июня комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, где предложил допустить Россию до июньской сессии.
На это замглавы МИД Украины ответил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы подрывает доверие к организации.
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